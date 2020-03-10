Соединенные Штаты попросили Турцию гарантировать, что приобретенные у РФ зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 не будут введены в эксплуатацию.

Об этом сообщил президент Турции Тайип Эрдоган турецким журналистам на борту своего самолета при перелете из Бельгии в Турцию, передает ТАСС.

«Как вы знаете, по теме ЗРК Patriot мы сделали США предложение: «если вы собираетесь предоставить нам ЗРК Patriot, то давайте мы их купим». Но что касается С-400, то они также довольно смягчили свою позицию. Теперь они просят, чтобы мы пообещали, что мы не введем в эксплуатацию С-400″, — сказал президент Турции.

Minval.az