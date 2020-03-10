Американский суд постановил, что Иран причастен к «удержанию в заложниках и пыткам» бывшего агента ФБР и предполагаемого информатора ЦРУ Роберта Левинсона, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление федерального судьи в Вашингтоне Тимоти Келли.

Согласно документу, судья удовлетворяет иск родственников Левинсона за отсутствием действий со стороны ответчика — Ирана, который не направил своих представителей в суд.

Семья экс-агента потребовала до $1,5 млрд компенсации.

По словам Кеели, в настоящее время нет информации о том, где именно может находиться Левинсон.

«Если он жив, то его удерживают в заложниках дольше всех в американской истории», — сказал судья.

Он отметил, что за происходящее «однозначно» отвечает Иран.

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