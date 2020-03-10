Жительница США узнала о своей смертельной болезни и до смерти переспала с более чем сотней мужчин. Об этом сообщает Daily Mail.

Историей американки по имени Молли поделилась ее подруга. В возрасте 41 года женщину узнала о том, что у нее четвертая стадия рака груди.

Американка пережила мастэктомию и несколько других процедур. Когда Молли начала гормональную терапию, врачи предупреждали ее о том, что медикаменты уничтожат ее либидо.

Вместо этого либидо женщины возросло. Она решила уйти от мужа, с которым у нее были проблемы, в том числе в постели. Молли начала встречаться с другими мужчинами.

Женщина отметила, что секс заставлял ее чувствовать себя живой. Молли умерла в возрасте 45 года в марте 2019 года. По словам подруги, до смерти Молли успела переспать с более чем сотней мужчин.

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