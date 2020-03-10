Ученые из Великобритании решили заразить добровольцев коронавирусом. Так, желающие смогут получить деньги, а специалисты — разработать вакцину. Об этом сообщает Daily Mail.

Предложение поступило от исследователей из компании Hvivo, которая имеет лабораторию инновационного центра Queen Mary BioEnterprises в Уайтчепеле Лондона.

Каждому из 24 добровольцев предлагают выплатить по 4,5 тысячи долларов за введение штаммов вируса сниженной опасности. После этого, их переведут на двухнедельный карантин, во время которого ученые будут следить за состоянием пациентов.

Специалисты планируют тестировать различные вакцины и лекарства. Позже наиболее эффективные из них назначат заразившимся коронавирусом.

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