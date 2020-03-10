США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Европейского командование ВС США.

В понедельник, 9 марта, самолеты прибыли с авиабазы в Миссури на авиабазу на португальских Азорских островах. Отмечается, что они будут участвовать в учениях. Количество бомбардировщиков, прибывших на Азорские острова, не уточняется. «Переброска стратегических бомбардировщиков дает возможность членам экипажа познакомиться с европейским театром и показывает поддержку союзников и партнеров со стороны США», — отметили в Европейском командовании ВС США.

Northrop B-2 Spirit является самым дорогим самолетом в истории.

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