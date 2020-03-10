В районе Гюрпынар провинции Ван на востоке Турции в начале марта были впервые замечены горные козлы.

Сотрудники жандармерии Турции доставили около тонны корма в район, где были замечены эти дикие животные. Корм был доставлен в труднодоступный горный район на вертолете, пишет «Анадолу».

Начальник администрации 14-го района Управления природных и национальных парков Турции Мустафа Шентурк выразил признательность военным за поддержку дикой природы.

Он рассказал, что голод вынудил животных спускаться с гор и козлы начали приближаться к населенным пунктам.

«Местные жители оставляют сено для животных, но этого явно недостаточно. Ввиду наличия снега и труднодоступности района, где обитают животные, экологи обратились за помощью к военным», — сказал Шентурк.

По мнению егерей провинции Ван, число диких козлов в горах востока Турции достигло 300 особей.

Minval.az