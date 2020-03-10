В Пентагоне заявили, что США начали вывод войск из Афганистана в рамках заключённого с членами движения «Талибан» соглашения.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковника Сонни Леггетта.

«В соответствии с совместной американо-афганской декларацией и соглашением между США и движением «Талибан» командование USFOR-A приступило к сокращению численности своих сил с учётом конкретной обстановки до 8,6 тыс. (военнослужащих) в течение 135 дней», — указал он.

2 марта президент США Дональд Трамп после подписания мирного соглашения с движением «Талибан» заявил, что вывод американских войск из Афганистана начнётся «незамедлительно». Помимо этого, он пригрозил, что в случае нарушения условий сделки американские войска «стремительно» вернутся в Афганистан.

Minval.az