Шестеро заключенных погибли в ходе бунтов в тюрьмах Италии, а в одном из пенитенциарных учреждений взяли в заложники охранников. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что по всей стране в тюрьмах распространились волнения по поводу мер по сдерживанию коронавируса, включая ограничения на посещения.

Глава тюремной администрации Италии Франческо Басентини сказал, что по всей стране прошли восстания.

Министерство юстиции заявило, что в нескольких тюрьмах устроили поджоги, причинившие серьезный ущерб.

Союз тюремных охранников Саппе сообщил, что двоих его членов взяли в заложники в Павии, но полицейским удалось их освободить.

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