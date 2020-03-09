Исполнительный директор Apple Тим Кук разрешил сотрудникам глобальных филиалов компании работать удаленно в связи с распространением коронавируса.

Как пишет издание Хартыя’97, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на разосланное работникам Apple сообщение Кука.

Глава корпорации отметил, что сотрудники могут не появляться в офисах, если тип их задач это позволяет, с 9 по 13 марта, а правило распространяется на те регионы, где зафиксировано наибольшее количество случаев заражения — в городах Санта-Клара и Элк-Гров в Калифорнии, а также в филиалах в Сиэтле, Южной Корее, Японии, Италии, Германии, Франции, Швейцарии и Великобритании.

Minval.az