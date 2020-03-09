Северокорейские военные провели в ночь на понедельник пуск трёх ракет.

Об этом, как пишет «Интерфакс», сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на южнокорейский генштаб.

По данным южнокорейского военного командования, ракеты были запущены в сторону Японского моря. Данных о типе ракет, их дальности, высоте полёта, в Сеуле не приводят.

Ранее в марте КНДР уже провела пуск нескольких ракет малой дальности. Это вызвало критику со стороны многих стран: испытания Северной Кореей баллистических ракет нарушают резолюции СБ ООН.

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