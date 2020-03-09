В главной мечети Кыргызстана – Имама Сарахси в Бишкеке – муфтии провели обряд жертвоприношения тулоо, чтобы остановить распространение коронавируса, сообщает Радио Азаттык со ссылкой на Духовное управление мусульман Кыргызстана.

«Муфтий в своем выступлении отметил, что наши предки проводили тулоо для того, чтобы несчастья обходили нас стороной, а больные исцелялись. Он прочитал молитву и пожелал здоровья народу, единства и мира в государстве», – говорится в сообщении Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Во время обряда жертвоприношения зарезали двух телят, а мясо раздали нуждающимся. В церемонии участвовали муфтии, старейшины и местные жители. Как отметили в Духовном управлении мусульман, тулоо проведут и в других регионах страны.

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