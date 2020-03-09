«Заместитель министра внутренних дел Ирана, председатель Организации по управлению кризисных ситуаций Исмаил Наджар заразился коронавирусом (COVİD-19)».

Как сообщает АПА, об этом сказал пресс-секретарь Организации по управлению кризисных ситуаций Али Бахтияри.

А.Бахтияри отметил, что председатель организации на прошлой неделе обратился к врачу с признаками заражения гриппом, при обследовании у него выявили коронавирус.

По словам А.Бахтияри, по причине улучшения самочувствия, И.Наджар по указанию врачей был выписан домой и взят на карантин в домашних условиях.

Отметим, в течение двух прошедших недель в Иране несколько ответственных и официальных лиц были инфицированы коронавирусом. Некоторые из них скончались от эпидемии.

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