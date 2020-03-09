Церемония инаугурации Ашрафа Гани в качестве президента Афганистана, запланированная на 10:30 утра (10:30 по бакинскому времени) понедельника во дворце Арг, в последний момент отложена, сообщил член избирательной команды Гани «Давлатзоз» (строитель государства) Султон Давудзай в эфире национального телевидения.

«Церемония отложена с учетом национальных интересов, но она обязательно состоится ориентировочно в 14 часов», — сказал он, передает «Интерфакс».

В то же время исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Харун Чахансури сообщил национальному телевидению Афганистана, что на мероприятие приглашены 35 послов иностранных государств, представители международных организаций, а также 14 международных структур, действующих в Афганистане. По его словам, в церемонии ожидается участие 17 политиков Пакистана.

Тем временем в дворце Сапедор собрались тысячи сторонников соперника Гани по президентской гонке, главы исполнительной власти Абдуллы Абдуллы. Команда Абдуллы «Субот ва хамгирои» (стабильность и солидарность) считает его победителем и намерена в ближайшие часы провести инаугурацию Абдуллы в качестве президента. Подконтрольные премьеру телеканалы в прямом эфире ведут трансляцию с подготовительных мероприятий.

Независимая избирательная комиссия Афганистана в середине февраля, спустя почти пять месяцев, подвела окончательные итоги прошедших 28 сентября выборов и объявила Гани победителем. По данным комиссии, Гани заручился поддержкой 923,592 тыс. избирателей и набрал 50,64% голосов, за Абдуллу проголосовало 720,841 тыс. человек, или 39,52% избирателей.

Команда Абдуллы опротестовала эти результаты, заявив, что комиссия незаконно приписала Гани более 300 тыс. голосов, не имеющих биометрического подтверждения. Недовольны объявленными итогами комиссии и другие участники президентской гонки. В комиссии по жалобам на президентских выборах было зарегистрировано более 16,5 тыс. жалоб.

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