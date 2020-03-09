В Англии 16-летний школьник извинился перед британским принцем Гарри за то, что в нарушение королевского протокола обнял его жену Меган Маркл.

Забавный инцидент произошел в школе в городе Дагенем в английском графстве Эссекс в пятницу, 6 марта. Отказавшаяся вместе с мужем от королевских полномочий герцогиня Сассекская посетила учебное заведение в преддверии Международного женского дня. Поднимаясь к ней на сцену, 16-летний Экер Оккойе пожал руку Меган и поцеловал ее в щеку, чем вызвал аплодисменты и восторженные крики в зале, передает РЕН ТВ.

После этого он, улыбаясь, взволнованно сказал в микрофон:

«Она действительно красива, не так ли?»

И Меган, и подросток рассмеялись. Позднее школьник также обнялся с женой принца Гарри, и фотографы запечатлели его в этот момент с безумно счастливым видом.

Оккойе рассказал, что это был лучший день в его жизни. Тем не менее подросток все же решил написать принцу Гарри публичное письмо с извинениями.

«Надеюсь, Вы не против, что я обнял Вашу жену. Я был просто ошеломлен и потрясен, увидев, что она прибыла в мою школу. Было приятно услышать ее речь и выступить перед ней. Она действительно вдохновляет», — написал он.

Школьник добавил, что он, к счастью, не женат, иначе бы не знал, как его жена отреагировала на его встречу с герцогиней.



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