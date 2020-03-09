Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, передает РИА Новости.

В России, где, согласно данным ВОЗ, уровень ожирения составляет 25,7%, президент в свои 67 лет находится в завидной форме, отмечает издание. В стандартный рацион Владимира Путина входят постное мясо, рыба жирных и нежирных сортов, фрукты, овощи, крупы и яйца. Президент старается избегать продуктов глубокой переработки и алкоголя, но если нужно произнести тост, то выбирает вино или пиво. Завтрак его обычно плотный — яйца, в виде омлета или сырые перепелиные, фрукты и сухофрукты, гречневая каша с добавлением проса и алтайского меда, а ужин легкий – молочные или кисломолочные продукты.

Находиться в хорошей форме ему помогают регулярные занятия спортом — плавание, единоборства, лыжи и хоккей.

У президента США, где уровень ожирения составляет 37,3%, есть проблемы с холестерином, а индекс массы тела (30,4) соответствует легкой форме ожирения. Дональд Трамп в свои 73 года остается ярым сторонником фастфуда, его рацион основан на гамбургерах и сэндвичах с яйцами и сыром, бекона и соусов, жареных крылышках с картошкой фри, пицце, прохладительных напитках и выпечке. Президент не пьет алкоголь, однако любит кока-колу лайт с кофеином и шоколадные коктейли. В молодости он занимался бейсболом и футболом, но сейчас ведет малоподвижный образ жизни. Все эти факторы повышают риск появления гиперхолестеринемии и сердечно-сосудистых заболеваний, напоминают диетологи.

Канцлер Германии (уровень ожирения в стране составляет 25,7%) Ангела Меркель в свои 65 лет любит кататься на беговых лыжах и иногда заниматься пешеходным туризмом, однако она не занимается спортом постоянно. Меркель верна немецкой кухне — сосискам с соусом и пюре, сырному фондю и пиво, но на ужин предпочитает овощи.

Премьер-министр Испании, где уровень ожирения среди населения составляет 27,1%, в свои 48 лет находится в очень хорошей форме. Педро Санчес придерживается сбалансированной средиземноморской диеты, ест много зелени, салатов, мяса и рыбы на гриле. Он плотно завтракает, пьет много воды, из алкоголя предпочитает игристое или красное вино. Санчес также занимается спортом три раза в неделю, чередуя силовые тренировки с бегом и велосипедом.

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