В соответствии с московскими договоренностями по Идлибу, 10 марта в Анкаре стартуют переговоры с участием делегации Минобороны РФ.

Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, передает агентство «Анадолу».

По итогам турецко-российских переговоров на высшем уровне 5 марта в Москве было объявлено о режиме прекращения огня на северо-западе Сирии.

Режим перемирия вступил в силу в полночь шестого марта.

С 15 марта Турция и Россия начнут совместное патрулирование по трассе М4, вдоль которой будет создан коридор безопасности.

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