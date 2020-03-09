Аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs считают, что цена на нефть марки Brent может упасть до 20 долларов за баррель. Их прогноз публикует Bloomberg.

«Мы считаем, что ОПЕК и Россия на этих выходных начали ценовую войну», — заявили аналитики.

По их оценке, прогноз для рынка нефти сейчас еще более плачевный, чем в 2014 году, поскольку спрос на нефть падает из-за ситуации с коронавирусом.

Протестировав уровни, на которых могут работать некоторые производители, эксперты пришли к выводу, что цены на нефть могут упасть до 20 долларов за баррель. Банк снизил свои прогнозы на второй и третий квартал до 30 долларов за баррель нефти марки Brent.

Ранее совладелец «Лукойла» Леонид Федун говорил The Bell, что Россия после отказа сделки с ОПЕК будет терять 100-150 млн долларов день. Такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня от 60 долларов за баррель (при сохранении сделки с ОПЕК) до примерно 40 долларов за баррель при объеме российского экспорта в 5 млн баррелей в день, объяснил Федун.

Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30% (35,6-32,6 доллара за баррель). На фоне падения цен на нефть доллар рос до 73,29 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года).

Напомним, Россия и Саудовская Аравия не пришли к новому соглашению в рамках ОПЕК+ об ограничении добычи нефти. Действие предыдущей сделки заканчивается 1 апреля, после этого страны смогут наращивать производство нефти. Крупнейшие российские нефтекомпании выступали за постепенный выход из соглашения. «Роснефть», на которую приходится около 40% российской нефтедобычи, была противником новой сделки.

Minval.az