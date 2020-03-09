Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро понедельника, 9 марта, достигло 109 045 человек.

При этом на Китай приходится 80 735 подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 28 310, увеличившись за минувшие сутки более чем на 4 017 случаев. Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки с 500 до 699 человек, передает «Интерфакс».

В Южной Корее число больных достигло 7 382 (51 случай смерти), Италии — 7 375 (366), Иране — 6 566 (194), Франции — 1 126 (19), на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера в Йокогаме, 1 159 (14), Германии — 902, Испании — 430 (восемь), Швейцарии — 281 (два), Великобритании — 273 (три), Нидерландах — 265 (три), США — 213 (19), Швеция — 203, Бельгия — 200, Норвегия — 169, Сингапур — 150, Гонконг — 114 (три), Австрия — 102.

Три смерти зафиксированы в Австралии при 74 инфицированных, четыре — в Ираке при 54 инфицированных, по одному смертельному случаю — в Таиланде, Египте, Сан-Марино, Аргентине, на Тайване и Филиппинах.

Менее 100 случаев заражения зарегистрированы в 88 странах и районах мира.

Всего в мире излечились более 60 тысяч человек.

Minval.az