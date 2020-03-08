Вооруженные силы Афганистана перейдут из обороны в наступление, если радикальное движение «Талибан» не прекратит атаки на правительственные объекты до конца недели. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил исполняющий обязанности министра национальной обороны республики Асадулла Халид.

«Вооруженные силы Афганистана будут оставаться в оборонительном режиме до конца этой недели, согласно указаниям президента Ашрафа Гани и в соответствии с мирным соглашением [между США и талибами], но если «Талибан» не прекратит свои атаки к концу недели, наши войска атакуют врага повсюду», — говорится в заявлении.

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