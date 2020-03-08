Шведская экоактивистка Грета Тунберг выразила уверенность, что «невозможно иметь климатическую справедливость без гендерного равенства», пишет «Немецкая волна».

«Сегодня Международный женский день, и мы осознаем, что в сегодняшнем обществе женщины все равно очень далеки от того, чтобы быть равными мужчинам», — считает основательница молодежного движения «Пятницы ради будущего» (Fridays for Future).

«Сегодня, как и всегда, мы, женщины, хотим равенства, а не поздравлений или праздников», — добавила она.

Minval.az