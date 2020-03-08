Афганское движение «Талибан» опровергло обвинения американских спецслужб в нарушении условия подписанного с США 29 февраля в Дохе мирного соглашения.

«Заявление сотрудников американской разведки в интервью NBC о том, что Исламский Эмират Афганистана (так называют себя талибы) намерен нарушить соглашение — неправда, и мы полностью опровергаем это утверждение», — заявил в воскресенье пресс-секретарь политического бюро движения в Катаре Сухайль Шахин (цитата по «Интерфаксу»).

«Пока реализация соглашения продолжается удовлетворительными темпами, поэтому утверждения американских чиновников не имеют оснований», — заверил представитель талибов.

Minval.az