В МИД Японии сообщили, что въезд из страны был ограничен в 27 государствах в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает RT со ссылкой на The Japan Times, высокопоставленный представитель японского МИД заявил, что эти меры «могут распространить представление, что Япония опасна».

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги предлагал ряду стран снять ограничения на поездки японцев.

«Мы делаем необходимые запросы, объясняя применяемые в Японии меры и ситуацию», — заявил он.

Minval.az