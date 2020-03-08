Греция построит два новых временных лагеря для мигрантов, прибывающих из Турции. Как пишет «Корреспондент», об этом сообщает греческий телеканал Skai TV.

Министр миграции Нотис Митарачи заявил, что это будут центры закрытого типа. Однако властям, по словам министра, «понадобится поддержка местных общин».

«Мы хотим построить два закрытых центры в северном регионе Серра и на большей территории Афин на 1000 мест… Мы не можем оставить всех тех людей на островах», — пояснил Митарачи.

Министр добавил, что поддержка беженцев со стороны государства будет ограничена. Как только беженцы будут получать защищенный статус — им будет предложено покинуть убежище.

«Проживание и льготы лицам, которым будет предоставлено убежище, прекратятся в течение месяца. С этого момента беженцам придется зарабатывать на жизнь», — подытожил Митарачи.

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