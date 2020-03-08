Полиция Колумбии обнаружила и изъяла в городе Санта-Марта около 468 килограммов кокаина. Уточняется, что наркотики находились в плодах и были замаскированы под семена авокадо. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на издание Publimetro.

Эта операция была инициирована в межведомственной среде с целью противодействия криминальной экономике, которая наносит такой большой ущерб нашей стране, — привели слова главы городской полиции Оскара Соларте в газете.

Отмечается, что семена в авокадо оказались пластиковыми, а внутри них находился кокаин. Пока нет предположений каким образом преступники могли поместить наркотики внутрь плода.

Однако известно, что злоумышленники планировали отправить «кокаиновое авокадо» в Бельгию.

La Policía de Colombia detuvo un cargamento de paltas en los que camuflaron coca en las semillas de la fruta. ¿Cómo lograron meter la droga dentro de la pepa? pic.twitter.com/tUC9bTVZqi — RT en Español (@ActualidadRT) March 6, 2020

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