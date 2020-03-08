Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье обратился к Греции с призывом обеспечить беспрепятственный проход для нелегальных иммигрантов, желающих перебраться с территории Турции в Европу.

«Греция! Я обращаюсь к тебе… открой ворота и освободись от этой ноши», — приводит «Интерфакс» слова Эрдогана, сказанные на выступлении в Стамбуле.

«Пускай они (нелегалы) идут в другие страны Европы», — добавил президент.

Также он напомнил, что в понедельник проведет переговоры в Брюсселе, посвященные миграционной проблеме.

«Я надеюсь, что я вернусь из Бельгии с другими (нежели нынешние) результатами», — сказал Эрдоган.

Minval.az