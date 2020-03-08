Власти Малайзии ввели запрет на заход в порты страны всех круизных лайнеров. Решение принято из-за стремительного распространения короновируса по всему мира за последнюю неделю. Об этом сообщают Министерства здравоохранения и транспорта Малайзии.

Ранее Малайзия запретила заход круизных лайнеров из Китая после выявления у одного из пассажиров лайнера Westerdam коронавируса нового типа.

Малайзия является важным центром круизного туризма, отмечает «Анадолу». В стране два основных порта, которые принимают круизные суда: порт острова Пинанг и порт Кланг. В 2019 году Пинанг посетили 198 круизных судов, порт Кланг – 150 судов.

Число инфицированных коронавирусом нового типа в Малайзии за последнюю неделю возросло с 33 до 93 человек.

Minval.az