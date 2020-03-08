Празднование 8 марта на фоне масштабного гуманитарного кризиса цинично.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в ходе мероприятия, организованного в конгресс-центре «Халич» в Стамбуле по случаю Международного женского дня- 8 марта.

«Не слышал, чтобы кто-то осудил суровое обращение с женщинами, ожидающими у границ Европы в числе сотен тысяч человек, или же протянутые перед ними колючие проволоки, попытки вернуть их обратно, избивая и даже открывая по ним огонь», — сказал глава турецкого государства (цитата по «Анадолу»).

Хотя большую часть погибшего в Сирии почти одного миллиона человек составляют женщины и дети, до сих пор никто так и не привлек внимание к этому вопросу, отметил Эрдоган.

Эрдоган также вновь подчеркнул, что Турция никогда не преследовала цель оккупировать или аннексировать сирийские земли.

Единственная цель Турции — создать безопасные условия, при которой в свои дома смогут вернуться 3,6 млн. сирийцев в Турции и 1,5 млн. жителей Идлиба у ее границ, подчеркнул турецкий лидер.

Для Анкары приемлемо любое решение, которое позволит обеспечить безопасность населения сирийского Идлиба и границ Турции, сказал глава государства.

Турция оставляет за собой право собственными ресурсами добиться целей операции «Весенний щит» в случае, если Москва не выполнит обязательства по Сирии», отметил президент.

Кроме того, Эрдоган сообщил, что 9 марта, во вторник проведет в Бельгии встречу с представителями ЕС по ситуации с беженцами у границ Турции и Греции.

Глава государства отметил, что никто не реагирует на бесчеловечные действия греческих властей в отношении беженцев.

Эрдоган выразил надежду на то, что турецкая делегация вернется из Бельгии, добившись эффективных результатов на переговорах.

Minval.az