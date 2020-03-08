В Берлине прошла массовая акция с призывом открыть границы стран Европейского союза (ЕС) для беженцев.

Шествие была организована неправительственной организацией Seebrücke Berlin и собрала тысячи людей, выступающих с осуждением миграционной политики ЕС, сообщает «Анадолу».

Участники акции заявили о солидарности с тысячами беженцев, скопившихся у закрытой границы Греции. Демонстранты скандировали: «Европа не убивай, Открой границы», «Действуй Европа», «Нет границ человечности», «Откройте границы».

Обращаясь к участникам акции, ораторы раскритиковали позицию Афин, объявивших об отказе рассматривать обращения на убежище, заявив, что в Германии есть место для беженцев, которые подвергаются насилию у границы Греции.

В Seebrücke Berlin заявили, что в акции приняли участие четыре тысяч человек.

Акции в поддержку беженцев прошли и в Гамбурге. В них участвовали пять тысяч человек.

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