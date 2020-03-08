Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил турецких женщин с Международным женским днем – 8 марта, назвав их первыми учителями человечества, имеющими жизненно важную роль в формировании будущего.

Глава государства отметил, что расширение деятельности во всех сферах общественной жизни женщин имеет важное значение для светлого будущего страны.

«Исходя из этого, мы продолжаем работать над тем, чтобы обеспечить использование женщинами всех возможностей в сферах образования и медицинских услуг, рост в карьере, их высокий уровень участия в механизмах принятия решений и активную роль во всех сферах», цитирует «Анадолу» президента.

Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью женщин, которые стали жертвами насилия, напомнив, что между женщинами и мужчинами не должно быть никакой дискриминации с точки зрения основных прав и обязанностей.

Minval.az