Силы безопасности Греции прикрепляют к пластиковым пулям проволоку, чтобы ранить беженцев у своих границ.
Греческие военные продолжают применять слезоточивый и перцовый газ, пластиковые пули и водометы против беженцев, ожидающих открытия границы в нейтральной зоне на границе с Турцией.
«Анадолу» отмечает, что накануне распространились кадры применения греческим солдатом огнестрельного оружия против беженцев.
Беженцы, пострадавшие на границе в результате действий сотрудников сил безопасности Греции, проходят лечение в полевом госпитале Управления здравоохранения турецкой провинции Эдирне.
При осмотре одного из беженцев, получившего ранения пластиковой пулей, стало известно, что силы безопасности Греции прикрепляют к пластиковым пулям проволоку.
Врачи достали эту пластиковую пулю из области шеи раненого беженца. К пуле была прикреплена проволока в виде гвоздя.