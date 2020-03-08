Силы безопасности Греции прикрепляют к пластиковым пулям проволоку, чтобы ранить беженцев у своих границ.

Греческие военные продолжают применять слезоточивый и перцовый газ, пластиковые пули и водометы против беженцев, ожидающих открытия границы в нейтральной зоне на границе с Турцией.

«Анадолу» отмечает, что накануне распространились кадры применения греческим солдатом огнестрельного оружия против беженцев.

Беженцы, пострадавшие на границе в результате действий сотрудников сил безопасности Греции, проходят лечение в полевом госпитале Управления здравоохранения турецкой провинции Эдирне.

При осмотре одного из беженцев, получившего ранения пластиковой пулей, стало известно, что силы безопасности Греции прикрепляют к пластиковым пулям проволоку.

Врачи достали эту пластиковую пулю из области шеи раненого беженца. К пуле была прикреплена проволока в виде гвоздя.

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