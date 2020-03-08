В Катаре стартовали военные учения «Непобедимый Страж».

В учениях принимают участие арабские страны и несколько других государства, в том числе и Турция, сообщили в Минобороны Катара, сообщает «Анадолу».

Военные учения будут проходить с 8 по 27 марта. Со стороны Катара в них участвуют сотрудники МВД и сил внутренней безопасности.

«Учения направлены на расширение сотрудничества в единой и совместной операционной среде в борьбе против возможных террористических актов на земле, в море и в воздухе, а также на повышение способности в совместной деятельности с вооруженными силами дружественной страны по вопросам безопасности», говорится в заявлении на сайте Министерства национальной обороны Турции.

Minval.az