Число погибших от коронавируса нового типа (Сovid-19) в Китае достигло 3099, число инфицированных выросло до 80 695.

В Национальной комиссии по здравоохранению (NHC) КНР сообщили, что за последние сутки от смертельного вируса в Китае скончались 27 человек, выявлены 44 новых случаев заражения.

По состоянию на утро 8 марта, 23 074 человек, контактировавших с инфицированными, находятся под наблюдением, 50 065 человек выписаны из больниц, передает агентство «Анадолу».

Число инфицированных в Гонконге возросло до 109, а в Макао 10 зараженных коронавирусом.

Впервые коронавирус нового типа (Covid-19) был выявлен 12 декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубей в Китае, и за короткий период перекинулся на другие города и страны.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Смертельный вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Симптомы заболевания: высокая температура, боль в горле, кашель, одышка и диарея.

Позже развиваются пневмония и почечная недостаточность, которые приводят к летальному исходу.

Также выявлены 63 случаев заражения иностранных или китайских граждан, прибывших в Китай.

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