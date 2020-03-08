В супермаркете в австралийском городе Чуллора произошла драка трех женщин, которые делали запасы из-за ситуации с коронавирусом и не поделили туалетную бумагу. Их ссора попала на видео, которое посмотрели уже 4 млн человек.

Конфликт начался с того, что две женщины полностью наполнили свои тележки туалетной бумагой, а третья сочла это несправедливым и попыталась отобрать у них одну упаковку. После этого между женщинами произошла драка с криками и визгом. В результате администрации пришлось вызвать полицию.

Сейчас некоторые супермаркеты в Австралии, чтобы избежать подобных инцидентов, устанавливают лимит в одну упаковку туалетной бумаги в руки.



Minval.az