Комиссия по стандартам парламента Великобритании начала расследование после новогоднего отпуска премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает The Guardian.

Комиссия собирается выяснить, кто финансировал поездку Джонсона и его подруги Кэрри Саймондс на остров Мюстик, который в том числе принимает богатейших людей планеты и членов королевских семей.

По информации издания, расследование инициировала член комиссии Кэтрин Стоун, которая в свою очередь отреагировала на запрос от Лейбористской партии, потребовавшей установить, кто же оплатил пребывание Джонсона с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года на частном острове в Карибском море.

По словам самого Джонсона, его отпуск профинансировал донор правящей Консервативной партии и бывший замглавы компании Carphone Warehouse Дэвид Росс, которому владеет недвижимостью на Мюстике. Однако тот эту информацию опроверг, заявив, что не платил за отдых пары, а вилла, где она останавливалась, ему не принадлежит. По словам Росса, он лишь помог Джонсону с организацией проживания.

Minval.az