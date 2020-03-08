Нидерланды вернули Джакарте кинжал индонезийского принца Дипонегоро через 45 лет после того, как обещали это сделать.

Церемония передачи артефакта состоялась в индонезийском посольстве в Гааге в присутствии министра культуры Нидерландов, посла Индонезии в Нидерландах и директора музея этнологии в Лейдене, в коллекции которого его искали два года, передает РИА Новости.

«Кинжал очень важен для Индонезии. Дипонегоро – наш национальный герой. Этот атрибут принца означал его статус», — уточнил атташе по культуре индонезийского посольства Фери Исванди.

«Мятежный принц» бывшей колонии Нидерландов отдал это оружие завоевателям в 1830 году после пятилетнего противостояния между Дипонегоро и Голландской империей.

Нидерланды признали независимость Индонезии в 1949 году, и кинжал был в списке личных вещей героя, о возврате которых было подписано соглашение в 1975 году. Но тогда Джакарте передали только седло, копье и церемониальный зонт.

По мнению Ван Бердена, исчезновение кинжала на несколько лет было связано с организационными проблемами и с нежеланием возвращать сокровища индонезийцам.

Артефакт можно будет увидеть на выставке в Национальном музее в Джакарте.



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