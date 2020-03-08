Спасателям удалось вытащить 50 человек из-под завалов отеля, рухнувшего в китайской провинции Фуцзянь, однако двое из них были уже мертвы, сообщает издание «Синьцзинбао».

Шестиэтажное здание отеля Xinjia Express, построенное в 2018 году, обрушилось в субботу около 19.15 по местному времени в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу. Под завалами отеля оказались около 70 человек.

Отель использовался для карантина тех, кто тесно общался с зараженными коронавирусом. В изоляции там находились жители районов с тяжелой эпидемической ситуацией, например из провинции Хубэй и города Вэньчжоу в провинции Чжэцзян.

Вынужденные постояльцы отеля не болели, у них не было подозрения на заражение, но их поместили под обязательный карантин, так как они потенциально могли находиться в тесном контакте с инфицированными.

Minval.az