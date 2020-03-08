Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что государство не погасит 9 марта еврооблигации в размере $1,2 млрд, так как валютные резервы страны упали до критического уровня, передает Reuters.

Оставшиеся резервы власти направят на обеспечение «базовых потребностей» ливанского народа, добавил он.

Госдолг страны достиг размера 170% ВВП. Это один из самых высоких показателей в мире, отмечает агентство.

Диаб, ссылаясь на данные Всемирного банка, также сказал, что более 40% ливанцев окажутся за чертой бедности, а «коррупция сожрала страну».

Власти планируют договориться о реструктуризации долгов с держателями облигаций, добавил он.

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