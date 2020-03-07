Больше всего мультимиллионеров, по данным международной консалтинговой компании Knight Frank, живет в США (240,6 тыс. человек), Китае (61,6 тыс.) и Германии (почти 23,1 тыс.).

Также мультимиллионеры живут в:

Франции — 18 776 человек;

Японии — 17 013 человек;

Великобритании — 14 367 человек;

Италии — 10 701 человек;

Канаде — 9 325 человек.

Во всем мире их число за ближайшие пять лет, по прогнозу аналитиков, вырастет на 27% и к 2024 году составит почти 650 тыс. человек. По оценке Knight Frank, лидером по приросту станет Азия (+44%), при этом в отдельных странах рост будет происходить намного быстрее:

в Индии — на 73% (число UHNWI вырастет до 10 354);

во Вьетнаме — на 64% (до 753);

в Китае — на 58% (до 97 082);

в Индонезии — на 57% (до 1060).

Число долларовых миллиардеров в мире за год выросло на 16 человек, всего в мире, по данным Knight Frank, сейчас живет 2 335 миллиардеров.

Напомним, в результате предыдущего исследования выяснилось, что в 2018 году большинство миллионеров переехали в Австралию (около 12 000) и в Соединенные Штаты (около 10 000), сообщает Statista. Около 4000 мигрировали в Канаду и около 3000 в Швейцарию. На 5-м месте по популярности у миллионеров идут Объединенные Арабские Эмираты , за которыми следует Карибский бассейн, как показывает статистическая диаграмма.

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