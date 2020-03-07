Большая мекканская мечеть аль-Харам, во внутреннем дворе которой расположена главная святыня мусульман Кааба, а также мечеть Пророка (Аль-Масджид ан-Набави) в Медине возобновили свою работу после проведения санитарной обработки на фоне обнаружения случаев заражения коронавирусом нового вида в Саудовской Аравии, передает телеканал Al-Ekhbariya.

Мечеть аль-Харам закрылась для посетителей после вечерней молитвы в четверг 5 марта. открытие планировалось на 6 марта, за час до начала пятничной молитвы.

Напомним, что на этой неделе власти Саудовской Аравии отложили на неопределенное время умру — малый хадж — для подданных королевства и проживающих в стране иностранцев. Кроме того, введены серьезные ограничения и для иностранных паломников на совершение умры, которую, в отличие от большого хаджа, можно осуществлять в любое время года.

В королевстве на данный момент зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусом.

Minval.az