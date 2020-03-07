Глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф заявил, что президент США Дональд Трамп специально ужесточает санкции в отношении Тегерана, чтобы истощить ресурсы страны, необходимые для борьбы с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

«Дональд Трамп злонамеренно ужесточает незаконные санкции США, чтобы истощить ресурсы Ирана, необходимые в борьбе с коронавирусом, в то время как наши граждане от него умирают. Мир не должен больше молчать, в то время как на смену экономическому терроризму США приходит медицинский терроризм», — написал Зариф в Twitter.

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