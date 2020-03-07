Европейский союз в очередной раз призвал Белоруссию к мораторию на смертную казнь, а потом и к ее полной отмене.

«Во всем мире растет тенденция к отказу от смертной казни. В 160 странах за последние 10 лет и более никто не казнен. Если бы Белоруссия смягчила оставшиеся смертные приговоры и ввела мораторий на смертную казнь, это стало бы очень позитивным первым шагом к ее отмене», — говорится в заявлении в субботу представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Заявление сделано в связи с вынесением Минским областным судом смертного приговора Виктору Скрундику.

Евросоюз, по словам представителя ЕВС, выступает решительно против применения смертной казни при любых обстоятельствах.

«Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является крайне жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. Ошибки правосудия, неизбежные в любой судебной системе, необратимы», — заявил представитель ЕВС.

Накануне незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр «Весна» сообщил, что в республике вынесен смертный приговор одному из участников «слуцкой банды», убивавшей пенсионеров.

«В пятницу, 6 марта, Минский областной суд на выездном заседании в Слуцке огласил приговоры «слуцкой банде». (…) 29-летний Виктор Скрундик по нескольким статьям Уголовного кодекса приговорен к исключительной мере наказания — расстрелу», — говорилось в сообщении правозащитного центра.

Всего по данному делу проходили трое жителей Слуцкого района, им было предъявлено обвинение в убийстве 79-летнего и 94-летнего пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины. По данным следствия, обвиняемые сначала душили их, а потом сжигали заживо. Все это происходило в январе 2019 года.

По информации «Весны», еще один из обвиняемых — 25-летний Виталий Мятеж — по четырем статьям Уголовного кодекса был приговорен к 22 годам колонии усиленного режима. Третий фигурант дела — 33-летний Валентин Бушнин — получил 18 лет колонии усиленного режима.

Судебный процесс по этому делу продолжался более месяца. Под стражей обвиняемые находились около года.

Приговор суда не вступил в силу и может быть обжалован в Верховном суде.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией республики применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Вместе с тем смертные приговоры в отношении женщин не выносятся.

В 2019 году в Белоруссии было вынесено три смертных приговора, и три приговора были приведены в исполнение. В 2020 году также был вынесен смертный приговор — двум братьям.

Minval.az