В британском городе Бирмингеме суд приговорил к 34 годам тюрьмы самопровозглашенного священника из Нигерии за то, что он на протяжении двадцати лет насиловал прихожан своей церкви, передает Mail Online.

Суд вынес решение на основе 88 случаев сексуального насилия, которому подверглись пять женщин и один мужчина. Несколько девушек забеременели, но священник вынудил их сделать аборты.

Пастор утверждал, что совершал духовное омовение, чтобы избавить прихожан от грехов.

Его жена получила 11 лет тюрьмы за пособничество и участие в нескольких изнасилованиях.

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