В США доллары, которые возвращаются из Азии будут проходить карантин, перед возвращением в финансовую систему США. Такое решение приняла Федеральная резервная система (ФРС) США в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса, сообщает Reuters.

Так, региональные банки ФРС, которые помогают управлять денежной массой, будут откладывать поставки долларов из Азии на семь-десять дней, прежде чем обрабатывать и перераспределять их в финансовые учреждения.

В Центре США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), заявили, что передача вируса через объекты, имевшие с ним непосредственный контакт, возможна, но контакт человека с человеком является основным средством распространения болезни.

В связи с этим CDC рекомендует жителям США, которые возвращаются из Китая и других стран с высоким риском, оставаться дома в течение 14 дней.

Тем временем ВОЗ в связи с распространением коронавируса советует потребителям использовать бесконтактные платежи, когда это возможно.

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