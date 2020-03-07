Младший брат короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и два племянника монарха арестованы в пятницу в Эр-Рияде по обвинению в государственной измене. Как сообщила ливанская газета Al-Akhbar, принцам Ахмеду бен Абдель Азизу, Мухаммеду бен Наифу и его брату Наввафу бен Наифу, согласно законам королевства, грозит смертная казнь или в лучшем случае пожизненное заключение.

По информации издания, как пишет ТАСС, все трое были задержаны службой охраны королевского двора, в их домах проведены тщательные обыски. «Место заключения брата короля принца Ахмеда и двух племянников — принцев Мухаммеда и Наввафа — остается неизвестным», — указывает Al-Akhbar.

Как утверждает Al-Akhbar, младший брат короля считался последней надеждой для тех членов королевской семьи, которые настроены оппозиционно по отношению к реформам наследного принца Мухаммеда бен Салмана и критиковали его за слабую реакцию в ответ на выдвинутую Вашингтоном «сделку века» — ближневосточный план урегулирования, ущемляющий права палестинцев.

«Принц Ахмед бен Абдель Азиз находился в добровольной ссылке в Великобритании и не представлял угрозы», — указывает газета. Однако, по ее сведениям, кронпринц настоял на его возвращении на родину и обратился к США за содействием. «Принц Ахмед вернулся из Лондона несколько месяцев назад, получив гарантии от ЦРУ», — отмечает издание.

Minval.az