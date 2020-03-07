Врачи обнаружили первый случай заражения коронавирусом COVID-19 на Мальте, сообщает в субботу Sky News.
По данным Минздрава страны, пациент — 12-летняя девочка из Италии.
Врачи обнаружили первый случай заражения коронавирусом COVID-19 на Мальте, сообщает в субботу Sky News.
По данным Минздрава страны, пациент — 12-летняя девочка из Италии.
Дата: 2020/03/07 19:00
Раздел: Мир
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