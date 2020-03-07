У жителей одной из деревень итальянского региона Эмилия-Романья в домах из водопроводного крана вместо воды полилось игристое розовое вино, пишет РИА Новости.

Un fallo en el sistema de drenaje de una bodega de Settecani (Modena, Italia) provoca que fluya lambrusco por las tuberías de las casas del pueblo. Alabado sea el señor 🙌 🍷 pic.twitter.com/C9avB2gwYw — Ibon Perez (@ibonpereztv) March 6, 2020

Это произошло из-за технических неполадок на винодельне в Сетеккани, находящейся в этом же районе.

Вино из погребов просочилось в трубы через течь из-за более высокого давления по сравнению с водой. Власти извинились за инцидент в фейсбуке и заверили жителей деревень, что утечка вина никак не навредит их здоровью.

Minval.az