Несколько берлинских клиник лишились респираторных масок и дезинфицирующих средств после того, как неизвестные угнали грузовик, наполненный этими средствами. По данным СМИ, инцидент произошел в Берлине.

Как уточняет портал T-online, в транспортном средстве находилось более 60 тысяч респираторов. Согласно материалу, кража значительно усложняет работу отделений клиник, поскольку маски были приобретены в том числе и для заразившихся коронавирусом пациентов. Помимо них в одном из медучреждений, куда должны были доставить средства, также лечатся онкологические больные.

Minval.az