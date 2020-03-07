Вместо призывов к Турции по миграционному вопросу, Европейскому союзу (ЕС) следовало бы в первую очередь выполнить обязательства, взятые перед Анкарой в соответствии с соглашением от 18 марта 2016 года.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции, обнародованном в ответ на итоговое заявление экстренного заседания глав внешнеполитических ведомств ЕС (Совет по иностранным делам) в Загребе.

«В Евросоюзе все еще осознают масштабы бремени и усилий Турции в сферах миграции и безопасности. Турция – страна, которая открыла двери для наибольшего числа беженцев в мире. Обвинения в использовании миграционного вопроса в политических целях – очередной показатель двуличия и предвзятой политики, с которой уже годами сталкивается Турция. На самом деле именно в ЕС, принятием подобных заявлений, превращают тему беженцев в политический вопрос», — отметили в турецком МИДе.

В МИД подчеркнули, что странам Евросоюза следовало бы учесть действия Греции, которая грубо нарушает признанные права человека и нормы международного права, применяя насилие против беженцев на границе с Турцией.

«Поддерживая беззаконие, чинимое Грецией, в ЕС тем самым игнорируют заявленные общеевропейские ценности. Тот факт, что Совет ЕС по иностранным делам отказывается признавать беженцами людей, прибывших по собственной воле к границам Европы в надежде на получение международного убежища в безопасных странах, и настаивают на использовании термина «мигранты», является ничем иным, как игрой слов, направленной на обход требований Женевской конвенции 1951 года и законодательства ЕС», — подчеркивается в документе.

В МИД Турции призвали руководство ЕС уважать общеевропейские ценности и выполнять требования законодательной базы Евросоюза.

Minval.az