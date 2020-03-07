Президент США Дональд Трамп назвал нового главу аппарата Белого дома.

Об этом он написал в своем Twitter.

Так данную должность, по словам президента, займет конгрессмен Марк Медоус.

«Я рад объявить, что конгрессмен Марк Медоус станет руководителем аппарата Белого дома. Я давно знаю и работал с Марком и отношения у нас очень хорошие», — написал Трамп.

Американский лидер также выразил благодарность исполняющему обязанности главы аппарата Белого дома Мику Малвейни за его работу и добавил, что Малвейни займет должность спецпосланника США по Северной Ирландии.

Minval.az