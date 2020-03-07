У 21 человека на круизном лайнере Grand Princess, находящемся у берегов Калифорнии, нашли коронавирус, заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне вице-президент США Майк Пенс.

«Grand Princess, которая у берегов Калифорнии с ночи среды: тесты на коронавирус были проведены, и мы получили результаты….», — сказал Пенс, уточнив, что всего тесты были сделаны 46 находящимся на борту.

По данным компании-оператора, на борту Grand Princess находятся 3533 человека, включая 2422 пассажиров и 1111 членов экипажа из 54 стран.

Minval.az